Уфа, 10 ноября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Порядка 160 тысяч единиц продукции, обладающей признаками подделки, выявили в 2022 году сотрудники таможни в Башкирии. Об этом 10 ноября сообщил заместитель начальника Башкирской таможни — начальник службы Александр Пряшников на заседании межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

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По его словам, в ходе проверок транспорта на автотрассах было выявлено порядка 160 тысяч единиц продукции, обладающих признаками подделки. При этом, правообладателям был причинен ущерб в размере свыше ста млн рублей.

Материалы проверок сотрудники таможни передали в органы внутренних дел для принятия решения о возбуждении уголовных дел, пояснили в пресс-службе.

По словам заместителя руководителя регионального Роспотребнадзора Галины Перминой, в республике было проверено 135 объекта, в которых осуществляется розничная продажа табачной продукции, в результате в 65 объектах были выявлены нарушения, специалисты конфисковали 1337 пачек безакцизной табачной продукции стоимостью 80 тысяч рублей.

Общая сумма штрафов составила 423 тысячи рублей, пояснила чиновник.

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