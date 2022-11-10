Липецкая область, 10 ноября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Памятные доски двум жителям Липецкой области, погибшим при исполнении воинского долга в специальной военной операции, установили на Мемориале Славы в поселке Лев Толстой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона 10 ноября.

Пресс-служба администрации Липецкой области Мемориал в Липецкой области

У мемориала состоялся митинг, его участники возложили цветы. Доски установлены в память о Сергее Потапове и Александре Марухине.

Сергей Потапов родился и вырос в селе Первомайское, с 2018 года служил по контракту. 17 августа 2022 года во время боевого дежурства сбил вражеский беспилотник, за что был награжден медалью «За отвагу». Спустя две недели он погиб, посмертно награжден Орденом Мужества.

Александр Марухин родился и вырос в поселке Лев Толстой, работал строителем. В марте 2022 года ушёл на военную службу по контракту. Погиб 30 июля на территории Харьковской области.