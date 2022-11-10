Москва, , 13:18 — REGNUM Банковская система России успешно прошла сильнейшее геополитическое испытание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Инфляция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Инфляция в России снижается уже шестой месяц подряд и в октябре достигла годовой величины 12,6%, — констатировал он. — При этом внешнеэкономические условия для России за год изменились кардинально. Беспрецедентные санкции стран коллективного Запада меняют географию импорта и экспорта. Грубо разорваны многие старые внешнеэкономические связи, которые выстраивались десятилетиями. Резкое ужесточение денежно-кредитной политики банка России в начале СВО и увеличение ключевой ставки ЦБ до 20% позволило сбить небывалое инфляционное давление на домохозяйства и предприятия и успешно остановить резкий рост инфляции в российской экономике. Следует отметить, что в апреле уровень инфляции достигал 20% годовых, однако за полгода монетарным властям России удалось существенно уменьшить рост потребительских цен в стране до величины около 12% в условиях жёсткого инфляционного кризиса в странах Европейского союза и США».

При этом он призвал не забывать, что в 19 европейских странах инфляция в октябре превышала российские показатели, а в Венгрии и трех прибалтийских государствах и вовсе ушла за 20% годовых.

«В сентябре Банк России вернул ключевую ставку на уровень 7,5%, который стал даже ниже, чем ключевая ставка до начала СВО, что позволило обеспечить рост корпоративного кредитования на величину 10% с начала года, — констатировал Ильинский. — В целом банковская система России успешно выдержала сильнейшее геополитическое испытание. Сегодня Банк России рассматривает три сценария развития экономики страны. Согласно базовому сценарию, глобальная экономика избежит глубокой рецессии. В этих условиях российская инфляция составит к концу 2022 года около 12-13%, а экономика вернется к росту уже ко второй половине 2023 года. Сценарий ускоренной адаптации предполагает, что экономика России быстро и динамично будет формировать новые экспортно-импортные отношения, и в этом случае инфляция уже к концу 2023 года вернется к целевому уровню в 4%».

И, наконец, есть сценарий глобального геополитического кризиса, который, как объяснил профессор, предполагает возможное ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ России в 2023 году и рассматривает возможное возвращение к целевому уровню инфляции только к 2025 году.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, за счет чего в РФ в 2023 году будет снижаться уровень инфляции.