Саратов, , 13:24 — REGNUM Уроженец закрытого административно-территориального образования поселка Светлый Саратовской области Сергей Ковалёв за участие в специальной военной операции награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом говорится в телеграм-канале городского округа.

Саратовский контрактник за участие в СВО награждён медалью t. me/zatosvetly64

«Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами», — указано в документе.

Сергей принимал участие в СВО с 24 февраля по 26 июня 2022 года. Родные гордятся им и считают истинным патриотом своей страны.

«Все дни проходили в напряжении и ожидании, от звонка до звонка. Один раз было, он 15 дней не выходил на связь. А мы ждали и молились», — вспоминает Юлия, мама Сергея.

Ранее ИА REGNUM сообщало, указ о награждении медалью Суворова военнослужащего из Красноармейского района Саратовской области Василия Родина, участвующего в специальной военной операции России на территории бывшей УССР, подписал президент России Владимир Путин.

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