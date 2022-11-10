Тегеран, , 13:14 — REGNUM Недружественным странам не удалось дестабилизировать обстановку в Иране. Об этом, как передает агентство Tasnim, заявил 10 ноября президент Ирана Ибрахим Раиси.

Президент Ирана Ибрахим Раиси Kremlin.ru

По словам Раиси, враждебные Ирану государства, потерпев поражение в своей санкционной политике, приступили к прямой дестабилизации.

«Однако в дестабилизации Ирана недружественные государства не добились успеха», — подчеркнул президент страны.

Как сообщало ИА REGNUM, член Комиссии по нацбезопасности и внешней политике Ирана Аббас Голру ранее заявлял, что некоторые иностранные организации являются источниками финансирования беспорядков в стране.

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