Челябинск, 10 ноября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Челябинске 33-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с животными. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе облпрокуратуры.

Sledcom.ru Уголовное дело

Дело возбудила полиция. Установлено, что пострадавшим от ранее неоднократно судимого гражданина стал двухлетний кобель породы шпиц. Установлено, что челябинец ударил животное ногой. В итоге собака отлетела, ударилась о шкаф и затем потеряла зрение.

Следователями подозреваемый пояснил, что у него возникла неприязнь к собаке. Проводится расследование. Ход следствия поставлен в прокуратуре на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее несовершеннолетняя жительница Челябинска сбросила собаку с высоты многоэтажки, а пред этим растерзала котёнка. Суд отправил школьницу в специальное учреждение закрытого типа для малолетних правонарушителей.