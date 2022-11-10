Биробиджан, 10 ноября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В режим повышенной готовности приведены службы жизнеобеспечения Биробиджана. В городе 11 и 12 ноября ожидается снегопад, сообщил в своём телеграм-канале глава города Максим Семёнов.

Krd.ru Снегопад

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Он обещал, что при необходимости дорожные службы начнут расчистку улиц от снега уже ночью. Автомобилистов глава города предупредил о возникновении снежных накатов, гололёда, ухудшении видимости.

«Управление ЖКХ мэрии города отработало вопрос с управляющими компаниями, которые отвечают за дворовые территории. В случае необходимости УК должны оперативно подключиться к устранению последствий непогоды», — написал Максим Семёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий мэр Биробиджана Александр Головатый принял решения покинуть свою должность 14 декабря, после того, как город парализовало на три недели в результате обильного снегопада.