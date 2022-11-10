Москва, 10 ноября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Станислав Ярушин, исполнивший в сериале «Универ» роль Антона Мартынова, назвал существующий в России подход к шоу-бизнесу неправильным. Интервью с ним было опубликовано 10 ноября на портале «Мослента».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станислав Ярушин

Артист обратил внимание собеседников, что многие люди выступают с осуждением в адрес актёров, которые пробуют реализовать себя в других направлениях, например, в музыке. «Это неправильно. Творческий человек очень силен», — подчеркнул Ярушин.

В качестве одного из ярких примеров он привёл Данилу Козловского, обладающего хорошим голосом. «Он очень круто поет», — отметил актёр, добавив, что хочет предложить Козловскому поучаствовать в его YouTube-проекте.

Напомним, после «Универа» Станислав Ярушин снялся в сериалах «Универ. Новая общага», «СашаТаня», «Love» и «Универ. 10 лет спустя». Он также озвучил персонажа Терри Перри в русскоязычной версии анимационной картины «Университет монстров».