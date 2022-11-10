Москва, , 13:09 — REGNUM Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который закрепляет в Бюджетном кодексе РФ положение о новом определении базовых нефтегазовых доходов, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Объём базовых нефтегазовых доходов фиксируется в 2023–2025 годах в абсолютном выражении на уровне 8 трлн рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4%, начиная с 2026 года.

Также в законе уточняются условия размещения государственных ценных бумаг субъекта РФ.

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