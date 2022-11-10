Рим, , 13:06 — REGNUM Правительство Италии не нарушает международное законодательство, когда отказывает перевозчикам мигрантов в высадке пассажиров на берег, заявила 10 ноября премьер-министр Джорджа Мелони.

Остров Лампедуза Luca Siragusa

Пассажиры этих судов не являются потерпевшими кораблекрушение, и соответствующие нормы на них, вопреки утверждениям либералов, не распространяюся, отметила она.

“Мы хотим вернуться к соблюдению законов во всех сферах жизни. Банановая республика закончилась», — сказала Мелони.

После выхода «Лиги» из правящей коалиции в 2019 году число нелегальных мигрантов в Италии снова стало быстро расти. Правые считают, что помогать мигрантам надо «у них дома», а в ЕС принимать только тех, кто бежит от войны и геноцида. Лидеры нового правоконсервативного правительства страны, сформированного в октябре 2022 года, обещали «навести порядок» в сфере нелегальной миграции.