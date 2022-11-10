Москва, , 13:06 — REGNUM Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправку о продлении действия пониженной ставки (10%) НДС при полетах через московский авиаузел до конца 2024 года, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Шереметьево Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сейчас внутренние авиаперевозки через аэропорты московского авиационного узла облагаются НДС по пониженной ставке (10%), она продлевалась несколько последних лет подряд.

Сейчас такая льгота действует до 31 декабря 2022 года включительно.

Принятая поправка в Налоговый кодекс инициирована правительством России и является бюджетообразующим законом.