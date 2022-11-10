Москва, 10 ноября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправку о продлении действия пониженной ставки (10%) НДС при полетах через московский авиаузел до конца 2024 года, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

Сейчас внутренние авиаперевозки через аэропорты московского авиационного узла облагаются НДС по пониженной ставке (10%), она продлевалась несколько последних лет подряд.

Сейчас такая льгота действует до 31 декабря 2022 года включительно.

Принятая поправка в Налоговый кодекс инициирована правительством России и является бюджетообразующим законом.