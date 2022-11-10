Луганск, , 13:05 — REGNUM Населенный пункт Криничное в Луганской Народной Республике (ЛНР) был обстрелян бандеровцами из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 10 ноября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

РСЗО HIMARS pentagon.mil

Отмечается, что обстрел Криничного со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 11:00 (совпадает мск) и во время него по населённому пункту было выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме приветствовали решение Венгрии заблокировать выделение очередного транша Евросоюза Киеву.