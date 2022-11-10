Астрахань, 10 ноября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Бывший глава муниципального образования «Началовский сельсовет» в Астраханской области признан виновным в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, сообщили 10 ноября в пресс-службе СУ СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Экс-чиновнику вменялось несколько эпизодов преступной деятельности. Так, как установлено в суде, в 2015 году, являясь главой муниципального образования, он незаконно выделил в собственность местному жителю участок в 20 тысяч квадратных метров всего за 64 тысячи рублей, тогда как кадастровая стоимость данного участка составляла более 4,2 миллиона рублей, а размер участка в разы превышал максимально возможный для индивидуального жилищного строительства. Также в 2016 году тот же чиновник подписал незаконное постановление администрации МО «Началовский сельсовет», согласно которому земельный участок для строительства лодочной стоянки изменен на отдельно стоящие одноквартирные дома с участками. В ноябре 2019 года мужчина, уже являясь начальником отдела архитектуры и градостроительства МО «Приволжский район», выдал строительной компании разрешение на строительство детского сада на 60 мест в селе Атал Приволжского района области. Компания была подконтрольна главе МО «Приволжский район». Зная, что подрядчик обязательства в полном объёме не выполнил, в ноябре 2020 года осуждённый подписал разрешение на ввод в эксплуатацию здания.

Приговором Приволжского районного суда мужчине назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.