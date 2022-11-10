Красноярск, , 13:04 — REGNUM На сессии Заксобрания Красноярского края в первом чтении приняли изменения в региональный закон «О транспортном налоге». Как сообщили ИА REGNUM 10 ноября в краевом министерстве финансов, они предусматривают льготы по указанному налогу участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам зампреда правительства — министра финансов Владимира Бахаря, по проекту закона от уплаты налога будут освобождены мобилизованные граждане, а также контрактники и добровольцы. Также льготой смогут воспользоваться члены семей участников СВО.

Налоговые льготы планируют предоставить за 2021 и 2022 год. Речь идёт об освобождении от налога, который необходимо оплатить до 1 декабря 2022 года и до 1 декабря 2023 года.

Бахарь подчеркнул, что на федеральном и региональном уровнях идёт формирование комплексной системы поддержки участников специальной военной операции и их семей.

«Предлагаемые меры являются частью этой системы и позволят снизить налоговую нагрузку для указанной категории граждан в непростой период», — резюмировал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованным из Красноярского края выплатят по 100 тысяч рублей. Семьям мобилизованных, контрактников и добровольцев в регионе оказывают помощь общественные объединения, депутаты и простые граждане.

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