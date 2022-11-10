Пекин, , 13:04 — REGNUM Автомобильная промышленность Китая продолжила демонстрировать уверенный рост производства и продаж в октябре, сообщат 10 ноября агентство Синьхуа.

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Производство автомобилей на крупнейшем в мире автомобильном рынке достигло 2,6 млн единиц, а продажи автомобилей превысили 2,5 млн единиц в прошлом месяце, увеличившись на 11,1% и 6,9% в годовом исчислении соответственно, показали данные Китайской ассоциации автопроизводителей.

За первые 10 месяцев этого года объем производства автомобилей достиг 22,24 млн единиц, увеличившись на 7,9% в годовом исчислении. Продажи автомобилей составили 21,98 млн единиц, увеличившись на 4,6%.

Основные экономические показатели автомобильной промышленности продолжают улучшаться, что поможет авторынку добиться стабильного роста в течение всего года, говорится в сообщении ассоциации.