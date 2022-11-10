Санкт-Петербург, , 13:05 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга отказались от масштабной закупки украшений к Новому году. Об этом 10 ноября в эфире радио «Комсомольская правда» заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новогодние украшения на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Вице-губернатор рассказал о том, что жителей и гостей Петербурга ожидает в Новый год. В частности, на улицах города появятся прежние украшения в имперском стиле. Тратить деньги на закупку новых украшений в городе не будут.

«Никаких масштабных украшений на Новый год у нас не планируется. Есть некая сумма денег, которая тратится в том числе на то, чтобы украсить город, достать украшения», — заявил Пиотровский.

В этом году на Дворцовой площади не будет новогодней концертной программы. Пиотровский напомнил, что на площади не всегда проводились концерты. В последние годы их отменяли из-за пандемии коронавируса.

Однако вице-губернатор поделился маленьким секретом: у Певческого моста установят катальную горку. Она будет приличная по габаритам, но не выше окружающих зданий.

Напомним, что в Петербурге отказались также и от праздничного фейерверка. Сэкономленные на мероприятиях и салюте деньги будут направлены на поддержку военнослужащих в зоне СВО.

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