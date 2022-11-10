Бердянск, Запорожская область, 10 ноября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали подозреваемых в подготовке террористического акта на территории Запорожской области. Об этом 10 ноября сообщает РИА Новости.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вооруженные силы России в Бердянске

Агентство приводит показания задержанных. С их слов, на мероприятии в Бердянске с участием молодёжи и высокопоставленных гостей готовился теракт.

«Мы в бомбу зарядили множество поражающих элементов, чтобы много было жертв», — приводятся слова Олега Завгороднего. Он добавил, что при задержании было оказано сопротивление.

Уточняется, что взрывчатка была замаскирована в пластиковых бидонах. Взрывное устройство было направленного действия.

Отметим, что с 6 по 9 ноября в Бердянске проводился образовательный форум «Юг молодой».