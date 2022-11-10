Жители Якутии стали реже обращаться к психологам из-за спецоперации
Якутск, 10 ноября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Количество обращений за психологической помощью в связи с частичной мобилизацией уменьшилось в Якутии. Жители региона стали реже обращаться за поддержкой специалистов, сообщило ЯСИА 10 ноября.
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По словам директора республиканского психологического центра Владимира Скрябина, количество таких звонков сократилось с шести до одного-двух в день. Он назвал причиной этого в том числе успешную деятельность психологов, пояснив, что все запросы по эмоциональному состоянию, агрессии, страху за жизнь близкого и общей тревоге снимаются.
Он также рассказал, что в психологическую службу специальпоступают запросы на проведение консультаций для детей, которые считывают тревогу своих матерей, а потому также нуждаются в психологической поддержке. Кроме того, стало больше очных консультаций, не в онлайн режиме. Центр также ведёт работы с демобилизованными мужчинами и семьями погибших, готовит родственников к встрече с раненными бойцами.
Как сообщало ИА REGNUM, обереги из конского волоса начали делать в Якутске. Ими намерены снабжать мобилизованных жителей республики.