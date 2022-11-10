Якутск, 10 ноября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Количество обращений за психологической помощью в связи с частичной мобилизацией уменьшилось в Якутии. Жители региона стали реже обращаться за поддержкой специалистов, сообщило ЯСИА 10 ноября.

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По словам директора республиканского психологического центра Владимира Скрябина, количество таких звонков сократилось с шести до одного-двух в день. Он назвал причиной этого в том числе успешную деятельность психологов, пояснив, что все запросы по эмоциональному состоянию, агрессии, страху за жизнь близкого и общей тревоге снимаются.

«Сначала женщины были насторожены, у них шли внутренние процессы принятия ситуации, пытались сами справиться с чувствами, держали в себе, не было доверия, трудно было раскрываться. Работа в группах показала, что такой вид терапии — это поддержка, не только моральная, но и социальная», — отметил Владимир Скрябин.

Он также рассказал, что в психологическую службу специальпоступают запросы на проведение консультаций для детей, которые считывают тревогу своих матерей, а потому также нуждаются в психологической поддержке. Кроме того, стало больше очных консультаций, не в онлайн режиме. Центр также ведёт работы с демобилизованными мужчинами и семьями погибших, готовит родственников к встрече с раненными бойцами.

«Мы говорим о том, как помочь близкому адаптироваться к мирной жизни, как облегчить их душевное состояние, что они будут переживать, какие чувства, как самим справиться со своими переживаниями», — пояснил руководитель центра.

Как сообщало ИА REGNUM, обереги из конского волоса начали делать в Якутске. Ими намерены снабжать мобилизованных жителей республики.