Мелитополь, , 13:00 — REGNUM Членов диверсионной группы киевского режима, планировавших теракт в Бердянском районе Запорожской области, задержали спецслужбы.

«Беспощадно уничтожать фашистских диверсантов». Советский плакат

Диверсию планировали осуществить в период проведения первого окружного молодёжного образовательного форума Запорожской области «Юг молодой». В результате оперативных мероприятий задержаны два человека, сообщает 10 ноября ТАСС.

Как уточняет ИА REGNUM, форум проходит в Бердянске с 9 ноября, в нём принимают участие представители активной и инициативной молодёжи Запорожской и Херсонской областей, а также ребята из ДНР и ЛНР.