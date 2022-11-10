Москва, 10 ноября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Количество случаев безбилетного проезда в общественном транспорте Москвы уменьшилось на 5% в сентябре–октябре по сравнению с летом 2022 года. Об этом сообщается в телеграм-канале дептранса Москвы.

Klas Tauberman В автобусе

По данным ведомства, контролеры ГКУ «Организатор перевозок» проверили билеты у 1,4 млн пассажиров, при этом случаев безбилетного проезда выявлено на 5% меньше, чем летом 2022 года.

Помимо этого, в дептрансе напомнили, что оплативший проезд пассажир автоматически застрахован и может получить компенсацию в случае непредвиденных ситуаций.

Напомним, в Москве со 2 января 2022 года стоимость одной поездки по «Кошельку» карты «Тройка» составляет 46 рублей. Стоимость одной поездки по билету «Единый» составляет 61 рубль.