Новосибирск, , 13:07 — REGNUM В Новосибирской области актуализировали программу капитального ремонта многоквартирных домов. При этом рост минимального размера взноса составит 24%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Тарифы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для льготных категорий новосибирцев власти сохранят все меры соцподдержки, заверил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов. По его данным, в программу включено 188 вновь введённых в эксплуатацию многоквартирных домов и 45 видов работ, исключено из программы 26 домов — 23 признаны аварийными и подлежащими сносу, один — в связи с выявлением износа выше 70% и два дома, не являющихся жилыми.

«С одной стороны, как депутаты мы должны противодействовать росту тарифов, — прокомментировал ситуацию депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин. — С другой, мы понимаем, что дома у нас не в очень хорошем состоянии, Даже программа до 2052 года вряд ли обеспечит приведение жилищного фонда в достойный вид и состояние. Но и население тоже богаче не становится».

Его коллега Евгений Покровский считает реальным снизить процент увеличения взноса с 24% до 17-18%.

Отметим, что на сегодня в территориальной программе предусмотрен ремонт 13 496 многоквартирных домов и 99 346 — конструктивных элементов. С 2043 — до 2052 года увеличены сроки региональной программы. В неё включено дополнительно более 6 тыс. видов работ.

Напомним, что в начале года новосибирскими властями были утверждены изменения, согласно которым в 2022 году размер тарифа на капремонт составил 10,07 руб за 1 кв. м — на 25,5% больше, чем в 2021 году.