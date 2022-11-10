Москва, , 13:02 — REGNUM Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который устанавливает особенности исполнения бюджета в 2023 году, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Помните, наше с вами решение на основании уже почти трёхлетнего опыта тех норм Бюджетного кодекса, которые мы вводили каждый год временно, и который давал регионам свободу при осуществлении ими своей финансовой деятельности», — сказал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Он напомнил, что в ходе обсуждения отчёта правительства РФ говорилось о том, что эти нормы надо переносить на постоянной основе в Бюджетный кодекс.

«Я хочу проинформировать, что эти поправки внесены председателем Государственной думы и эти нормы предлагается закрепить на постоянной основе. Есть две нормы, которые, грубо говоря, остаются временные, но они связаны не с тем, что мы не хотим свободу на постоянной основе, а с тем, что просто они касаются государственных программ и национальных проектов, срок действия которых сегодня ограничен двумя годами», — пояснил Макаров.

По его словам, как только будет принято решение о том, в каком виде они продолжат своё существование, естественно, мы будем решать этот вопрос.

Напомним, одной из поправок ко второму чтению устанавливалось, что субъекты РФ вправе предоставить бюджету другого региона страны бюджетный кредит на срок до трех лет. Цели предоставления бюджетного кредита и размеры платы за пользование бюджетным кредитом устанавливаются законом субъекта РФ о бюджете или решением его высшего исполнительного органа.

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