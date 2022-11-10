Чебоксары, 10 ноября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Чувашии в моногороде Шумерля планируют освоить застроенную территорию, где частично находится аварийное жилье. На разработку проекта из республиканского бюджета предусмотрено почти 5 млн рублей. Что именно предполагает «развитие территории», пока неизвестно. Соответствующий проект распоряжения разработал минстрой Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

https://regulations.cap.ru/ Схема границ территории, где будут сносить дома и застраивать заново

Проект вынесен на общественное обсуждение и касается развития застроенной территории в Шумерле.

«Решение о комплексном развитии территории жилой застройки принимается в отношении застроенной территории, ограниченной улицами МОПРа, Мира, Дзержинского, Пушкина в г. Шумерля площадью 4,5 га, на которой расположено 16 многоквартирных домов, признанных аварийными», — отмечается в документе.

По данным властей, это позволит расселить 478 жильцов из 210 квартир. На проектные работы в 2022 году потребуется 4 979,2 тыс. рублей:

«По планировке территории и проектной документации на строительство «стартового» многоквартирного жилого дома для расселения граждан из аварийных жилых домов».

Что касается основных видов использования, на данном участке разрешается построить многоэтажные дома (не более 8 этажей), парковки и гаражи, магазины, учреждения бытового обслуживания населения, образовательные учреждения.

Уполномоченным лицом предлагается назначить автономную некоммерческую организацию «Институт территориального развития Чувашской Республики».

Отметим, что летом в Чебоксарах вспыхивали протесты из-за планируемых жилищных «насаждений» в ряде микрорайонов, при этом особую активность проявляли жильцы частного сектора Юго-Западного района.

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Напомним, что в Чувашии в 2022–2023 годах планируют расселить 528 граждан из 24 аварийных многоквартирных домов общей площадью 7,9 тыс. кв. метров. Расходы оцениваются в 383 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии возбуждено уголовное дело по фактам злоупотребления полномочиями из-за проблемных многоквартирных домов в селе Красноармейское. Жители республики дошли до главы СКР Александра Бастрыкина, который неудовлетворительную работу подразделения в Чувашии.

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