Ярославль, , 13:26 — REGNUM В Ярославской области 26 региональных дорог, включённых региональным правительством в основной план ремонта на 2022 год, выполнены. Все объекты введены в эксплуатацию. Об этом сообщает губернатор Михаил Евраев.

Ремонт дороги Yarregion.ru

«В этом сезоне удалось сделать значительно больше, чем планировали в начале года. Принес результат ранний выход подрядчиков на объекты. Многие из них сделали раньше контрактных сроков. Дополнительные два миллиарда, которые удалось привлечь в регион, существенно расширили карту ремонтов. Важно, что смогли включить те дороги, до которых десятилетиями не доходили руки. В следующем году темпы снижать не будем. Нам важен каждый километр, потому что это и безопасность, и удобство, и комфорт людей», — отметил губернатор Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

В областном правительстве отмечают, что первыми сданными в сезоне региональными дорогами были Ляпино — Прусово и Ростов — Марково — Строганово. Досрочно были введены в эксплуатацию несколько трасс. Вторая волна ремонтов началась в августе–сентябре. Сейчас подрядчики завершают работы на дорогах, под которые были выделены дополнительные деньги из федерального бюджета, а также на объектах из плана нацпроекта на 2023 год. К 10 ноября 6 дорог из 18 введены в эксплуатацию, на остальных ремонты должны закончиться до конца ноября.

«Губернатором поставлена задача на объектах из плана 2023 года сделать максимум, но не в ущерб качеству. За соблюдением технологии производства работ при неблагоприятных погодных условиях наша служба заказчика следит особенно внимательно», — отметила заместитель директора департамента дорожного хозяйства Оксана Петрова.

В департаменте дорожного хозяйства подчеркнули, что в этом году увеличился объём ремонта дорог, который выполняется с применением метода холодной регенерации. Всего это 190 километров, против 85 в 2021 году.