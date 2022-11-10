26 ярославских дорог введены в эксплуатацию после ремонта — губернатор
Ярославль, 10 ноября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Ярославской области 26 региональных дорог, включённых региональным правительством в основной план ремонта на 2022 год, выполнены. Все объекты введены в эксплуатацию. Об этом сообщает губернатор Михаил Евраев.
В областном правительстве отмечают, что первыми сданными в сезоне региональными дорогами были Ляпино — Прусово и Ростов — Марково — Строганово. Досрочно были введены в эксплуатацию несколько трасс. Вторая волна ремонтов началась в августе–сентябре. Сейчас подрядчики завершают работы на дорогах, под которые были выделены дополнительные деньги из федерального бюджета, а также на объектах из плана нацпроекта на 2023 год. К 10 ноября 6 дорог из 18 введены в эксплуатацию, на остальных ремонты должны закончиться до конца ноября.
В департаменте дорожного хозяйства подчеркнули, что в этом году увеличился объём ремонта дорог, который выполняется с применением метода холодной регенерации. Всего это 190 километров, против 85 в 2021 году.