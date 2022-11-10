Астрахань, , 13:24 — REGNUM Бывший сотрудник СИЗО в Астраханской области Денис Кухтин признан виновным в получении взятки и в покушении на взятку от обвиняемого по уголовному делу экс-члена банды Басаева Магомеда Алханова. Суд назначил ему наказание в виде 8,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере восемь миллионов рублей, сообщили 10 ноября в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Колония Дарья Антонова © ИА REGNUM

Проходивший стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу Алханов, которого обвиняли в участии в организованном вооруженном формировании и в нападении на псковских десантников 29 февраля 2000 года, в октябре 2021 года совершил побег из психбольницы во время прогулки.

Он был задержан спустя несколько дней в одном из кафе Астрахани. По данным следствия, за содействие в побеге он обещал заплатить Кухтину 1 млн рублей. Ранее сотрудник охраны СИЗО получил взятку от обвиняемого в терроризме за пронос телефона. В настоящее время дело Алханова рассматривает суд.

Читайте ранее в этом сюжете: Из астраханской психбольницы сбежал член банды Басаева