Прибайкальский район, Бурятия, 10 ноября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Прибайкальском районе Бурятии задержан местный житель по обвинению в убийстве двух человек. Тела потерпевших были найдены в одном из домов села Турунтаево, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Нож

В конце октября 44-летний мужчина освободился из колонии. Вернувшись домой, он несколько дней злоупотреблял спиртным, а 8 ноября пришёл в гости к односельчанину и его сожительнице. Вместе они начали распивать алкоголь. В ходе гулянки хозяин дома оскорбил гостя.

«Из-за этого между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый выхватил из кармана нож и нанес им множество ударов по груди и животу потерпевшего. После чего таким же способом убил его сожительницу, затем покинул дом и скрылся», — отметили в ведомстве.

В результате 57-лений мужчина и 42-летняя женщина скончались на месте. После задержания фигурант рассказал подробности о произошедшем и показал, куда выбросил нож. К настоящему времени ему предъявлено обвинение в убийстве двух человек, решается вопрос о заключении его под стражу.

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