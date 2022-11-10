Москва, , 12:56 — REGNUM Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который позволит продлить до конца 2027 года налоговую льготу при продаже акций высокотехнологичных компаний, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Внесённое в Налоговый кодекс РФ изменение продлевает на ближайшие пять лет действие льготы, по которой частные инвесторы освобождены от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при реализации ценных бумаг компаний высокотехнологичного сектора при условии, что на дату их реализации они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более одного года.

Напомним, это положение было принято в рамках закона об изменениях в Налоговый кодекс РФ, который был внесен в Госдуму в составе бюджетного пакета.

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