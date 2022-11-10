Самара, , 12:57 — REGNUM Работы по созданию научного наноспутника завершают ученые Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королёва. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба этого вуза.

Спутник Russianspacesystems.ru

Сообщается, что спутник SamSat-ION предназначен для изучения ионосферы и магнитосферы Земли, в том числе в полярных и приполярных районах планеты.

Отмечается, что космический аппарат успешно прошел все наземные испытания. Запуск наноспутника предварительно запланирован на первый квартал 2023 года.

Находясь на орбите, спутник будет получать научные сведения, которые необходимы в ходе исследования волновых процессов в плазме по траектории своего полета.

«Оперативные данные о состоянии ионосферы крайне важны в таких отраслях, как спутниковая связь, навигация, метеорология, особенно это актуально для полярных и приполярных регионов, где возмущения ионосферы от солнечной активности велики. Поэтому данные с этого наноспутника будут безусловно полезны в ходе решения задач по дальнейшему освоению Арктики и Антарктики», — приводит пресс-служба слова заведующего межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета им. Королёва профессора Игоря Белоконова.