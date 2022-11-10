Кишинёв, 10 ноября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии подтверждает информацию, что Москва приняла решение выслать из России молдавского дипломата. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба МИДЕИ.

ИА REGNUM ЕС — Молдавия — Россия

В ведомстве выразили «глубокое сожаление» в связи с тем, что РФ продолжает спецоперацию по денацификации на территории б. УССР. По мнению Кишинёва, это «увеличивает риски» для жителей Молдавии.

Сообщается, что решение молдавской стороны выслать российского дипломата было принято из-за того, что ракетные удары, которые проводят Вооружённые силы РФ по территории б. УССР, якобы угрожают и Молдавии. Кроме того, Россию обвинили в том, что две ракеты, запущенные в Чёрном море 10 октября, якобы пролетели через воздушное пространство Молдавии.

Напомним, Молдавия выслала российского посла 9 ноября. В МИД РФ заявили, что из России будет выдворен один молдавский дипломат.