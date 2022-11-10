Москва, 10 ноября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Госдуме приветствовали решение Венгрии заблокировать выделение очередного транша Евросоюза Киеву.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Не видать им теперь, благодаря Будапешту, обещанных 18 млрд!» — отметил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Брюссель уже, потупив взор, промямлил Зеленскому, что не может найти треть из обещанных 9 млрд евро, добавил депутат.

«Энергетические блокады, неконтролируемая инфляция и отсутствие стабильности делают своё дело. Сытые и не очень страны, ввязавшиеся в антироссийскую свару, уже сами не рады. Наши ответные санкции и глобальные экономические потрясения ясно дают понять: пора заканчивать кормить карателей! Себе оставьте, пока есть что оставлять!» — подчеркнул Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия открыта и готова к обсуждению путей выхода из нынешнего кризиса в отношениях со странами Евросоюза, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.