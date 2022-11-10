Москва, 10 ноября 2022, 12:55 — REGNUM Постоянные оглядки на США не позволяют странам Евросоюза проводить самостоятельную внешнюю политику. Об этом сегодня, 10 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «АиФ».
«Оглядки на Вашингтон не позволяют странам ЕС проводить политику, ориентированную на обеспечение интересов граждан этих стран», — пояснила Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что России готова к обсуждению путей выхода из нынешнего кризиса в отношениях со странами Евросоюза.
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