Захарова назвала причину отсутствия самостоятельной внешней политики ЕС
Москва, 10 ноября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Постоянные оглядки на США не позволяют странам Евросоюза проводить самостоятельную внешнюю политику. Об этом сегодня, 10 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «АиФ».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Мария Захарова
«Оглядки на Вашингтон не позволяют странам ЕС проводить политику, ориентированную на обеспечение интересов граждан этих стран», — пояснила Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к обсуждению путей выхода из нынешнего кризиса в отношениях со странами Евросоюза.
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