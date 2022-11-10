Донецк, , 12:53 — REGNUM За прошедшие сутки киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми свыше 70 человек личного состава. Об этом 10 ноября сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своём телеграм-канале.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что военнослужащие ДНР вместе с военными Вооруженных Сил РФ за сутки уничтожили: реактивную систему залпового огня «Град», три танка, десять единиц бронированной и автомобильной техники, а также пять беспилотников киевских боевиков.

«Потери в живой силе противника составили более 70 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Петровский района Донецка был обстрелян боевиками ВСУ.