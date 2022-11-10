Москва, 10 ноября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В 2023 году инфляция в РФ будет снижаться в годовом выражении за счет эффекта высокой базы 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил эксперт Института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

По его словам, не стоит ждать, что по итогам 2022 года инфляция в России будет ниже 12%.

«На наш взгляд, это маловероятно, в особенности, учитывая запланированную индексацию тарифов на услуги ЖКХ в декабре 2022 года. Прогноз Института «Центр развития» ВШЭ по инфляции на конец года составляет 12,2%, — сказал Сафонов. — Мы ожидаем, что в I–II кварталах 2023 года темпы роста цен в помесячном выражении будут повышенными относительно текущих уровней, в то время как в годовом выражении инфляция продолжит снижаться за счёт эффекта высокой базы 2022 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России по состоянию на 7 ноября замедлилась до 12,52% в годовом выражении с 12,69% неделей ранее.