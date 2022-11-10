Таганрог, Ростовская область, , 13:18 — REGNUM Улицы города Таганрога в Ростовской области назовут именами медицинских работников, погибших во время пандемии. Об этом сообщила руководитель фракции «Коммунисты России» в Законодательном собрании Ростовской области Елена Бышевская.

Вид на Пушкинскую набережную в Таганроге Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Улица Веры Рарий, переулки Валерия Ткачука и Елены Шевцовой появятся в районе новой застройки по Мариупольскому шоссе. Присвоение имён медиков было проработано членами комиссии по топонимике при администрации Таганрога.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за весь период пандемии коронавирусом заразились более 23 тыс. врачей, умерли почти 200 медицинских работников.