Таганрог, Ростовская область, 10 ноября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Улицы города Таганрога в Ростовской области назовут именами медицинских работников, погибших во время пандемии. Об этом сообщила руководитель фракции «Коммунисты России» в Законодательном собрании Ростовской области Елена Бышевская.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Вид на Пушкинскую набережную в Таганроге

Улица Веры Рарий, переулки Валерия Ткачука и Елены Шевцовой появятся в районе новой застройки по Мариупольскому шоссе. Присвоение имён медиков было проработано членами комиссии по топонимике при администрации Таганрога.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за весь период пандемии коронавирусом заразились более 23 тыс. врачей, умерли почти 200 медицинских работников.