Рим, 10 ноября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. С 1 января 2023 года пенсии в Италии будут увеличены на 7,3%, сообщил 10 ноября министр экономического развития Джанкарло Джорджетти.

biografieonline. it Джанкарло Джорджетти- Министр экономического развития Италии

Этот показатель значительно ниже уровня инфляции (в последние месяцы он составляет от 9% до 10%).

В ближайшие три года повышение уровня пенсий с учетом инфляции обойдется Италии в 50 млрд евро, отметил Джорджетти.

По инициативе либералов в 2011 году пенсионный возраст в Италии был повышен до 67 лет. С 2019 года этот вариант реформы по инициативе правой «Лиги» был отменен. С этого периода изменения вносятся ежегодно. В настоящее время действует «правило 102» (сумма возраста и стажа не должна быть меньше 102).

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.