Еманжелинск, Челябинская область, , 12:49 — REGNUM В Еманжелинске Челябинской области два бывших руководителя и учредитель одной из теплоснабжающих организаций осуждены за хищение более 50 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM собщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Суд

Деньги предназначались для оплаты счетов ресурсоснабжающих организаций. Но, по данным следствия, с апреля 2017 года по апрель 2019-го подсудимые собирали платежи с населения, но предоставляли поставщикам ресурсов ложные сведения об отсутствии денег для оплаты по договорным обязательствам.

Суд назначил учредителю восемь лет колонии строгого режима. Два его подельника получили по два с половиной года колонии общего режима.

В качестве дополнительного наказания подсудимых лишили возможности заниматься коммерческой деятельностью в сфере ЖКХ на сроки от двух до трёх лет.