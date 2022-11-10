Рязань, , 12:50 — REGNUM Очередную партию гуманитарной помощи доставили в подшефные районы Херсонской области из Рязани, сообщает 10 ноября пресс-служба правительства региона.

Митинг-концерт в честь воссоединения России с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями Александр Полегенько © ИА REGNUM

Рязанская область сформировала шесть грузовиков груза. Большая часть — строительные материалы, необходимые для восстановления домов и социальных объектов. Кроме того, для жителей подшефных районов передали предметы первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, рязанские строители восстанавливают многоквартирные дома в Мариуполе, ход работ на месте оценил губернатор Павел Малков.