Рим, , 12:47 — REGNUM Сейчас жители Италии получают низкие пенсии, а в будущем, если не изменить систему, не будут получать никаких, заявила 10 ноября премьер-министр страны Джорджа Мелони.

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Регулярный дефицит Пенсионного фонда страны вызван тем, что значительная часть граждан трудоспособного возраста (около 40%) не работают или работают «неофициально».

По инициативе либералов в 2011 году пенсионный возраст в Италии был повышен до 67 лет. С 2019 года этот вариант реформы по инициативе правой «Лиги» был отменен. С этого периода изменения вносятся ежегодно. В настоящее время действует «правило 102» (сумма возраста и стажа не должна быть меньше 102).