Москва, 10 ноября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду считает политическим решение российской компании Газпром о сокращении поставок газа.

European People's Party Майя Санду

«Газпром в ноябре вдвое сократил объемы поставок газа в Молдавию», — заявила Санду журналистам.

По её мнению, это «политическое решение, а не коммерческое», поскольку Молдавия платила за газ, несмотря на высокие цены. Санду отметила, что власти Молдавии рассчитывают на помощь Европейского союза в размере 200 млн евро на закупку газа.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну рассказал о сокращении поставок российского природного газа до 51% от потребностей его страны.