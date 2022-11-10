Москва, , 12:47 — REGNUM России открыта и готова к обсуждению путей выхода из нынешнего кризиса в отношениях со странами Евросоюза. Об этом сегодня, 10 ноября, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью «АиФ».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом она подчеркнула, что важно, чтобы любые предложения учитывали реальную ситуацию на земле и имели «добавленную стоимость» для России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Евросоюзу следует прекратить политику антироссийских санкций и начать с Москвой переговоры.

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