Захарова: Россия готова к диалогу с ЕС по выходу из кризиса
Москва, 10 ноября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. России открыта и готова к обсуждению путей выхода из нынешнего кризиса в отношениях со странами Евросоюза. Об этом сегодня, 10 ноября, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью «АиФ».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Мария Захарова
При этом она подчеркнула, что важно, чтобы любые предложения учитывали реальную ситуацию на земле и имели «добавленную стоимость» для России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Евросоюзу следует прекратить политику антироссийских санкций и начать с Москвой переговоры.
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