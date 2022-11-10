Калуга, 10 ноября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. О тонкостях оказания первой медпомощи при ранениях военнослужащих рассказал студентам Калужского государственного университета им К. Э. Циолковского военный врач из Новороссии, кандидат медицинских наук Юрий Евич на встрече в вузе 9 ноября. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания Калужской области.

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Военврач Евич ежедневно спасает жизни военнослужащих, защищающих Донбасс. На основе опыта, полученного в боевых условиях, Евич написал книги по тактической медицине, создал целую систему преподавания, которую использует Минобороны РФ, и много делает для того, чтобы обучить бойцов необходимым навыкам оказания первой помощи при ранениях.

Приветствуя гостя, спикер областного парламента Геннадий Новосельцев поблагодарил военврача, за то, что он передает свой бесценный опыт начинающим медикам и предложил организовать практические занятия для будущих врачей, где они могли бы обучиться навыкам тактической медицины. Юрий Евич согласился это сделать в ближайшей перспективе. Одновременно председатель калужского парламента предложил объединиться всем добровольцам, желающим помочь фронту и военнослужащим,.

«У нас в подшефном городе луганского Первомайска есть городская больница, там организован госпиталь. Мы связались с начальником госпиталя, взяли список необходимого. Депутаты скинулись и закупили материю, и теперь женщины шьют одежду и бельё для тех, кто попал в госпиталь. Вот одна из форм такой помощи, — отметил Геннадий Новосельцев.