Париж, , 12:46 — REGNUM Премия, известная как «бонус Макрона», принесла пользу более 700 000 работникам во Франции, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Я вижу, что это работает, поэтому мы всегда заинтересованы в том, чтобы увековечить то, что работает», — добавил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Исключительный бонус покупательной способности, введенный в 2019 году и с тех пор продлеваемый каждый год, был переименован в августе в «бонус Макрона» с утроением до 6000 евро. В течение двух последующих месяцев 730 000 сотрудников получили «бонус Макрона» на среднюю сумму более 710 евро.

В общей сложности этот необлагаемый налогом и необязательный бонус для работодателя затронул более десяти миллионов сотрудников, но правительство также желает расширить другие механизмы распределения стоимости, в частности механизмы распределения прибыли.

По словам Брюно Ле Мэр, в настоящее время наблюдается падение оптовых цен, что должно повлиять «в течение 2023 года» на потребительские цены. Следующие несколько недель «будут оставаться трудными», предупредил министр экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-делегат, отвечающий за государственные счета Франции, Габриэль Атталь сделал заявление в защиту действий работодателей и компаний по поддержке сотрудников в условиях инфляции на фоне забастовки профсоюзов.

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