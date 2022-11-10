Санкт-Петербург, 10 ноября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Петербургском регионе ожидается ухудшение погодных условий в виде усиления ветра скоростью до 17 м/с, предупредили 10 ноября в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Елена Молчанова ИА REGNUM Берег Финского залива с видом на Лахта центр. Ветер.

Непогода ожидается в Петербурге 11 ноября. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу будет преобладать облачная погода. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днём небольшой, местами умеренный дождь.

«Ветер юго-западный умеренный, днём местами в прибрежных районах порывы до сильного», — говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью составит +7…+9 градусов, днём +9…+11 градусов. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днём понижаться.