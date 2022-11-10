Луганск, , 12:40 — REGNUM С просьбой о присвоении городу Луганску почетного звания «Город трудовой доблести» обратится к президенту России Владимиру Путину правительство Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба правительства региона в своём телеграм-канале.

Вечерний Луганск Александр Погожев © ИА REGNUM

«Правительство Луганской Народной Республики 9 ноября на заседании приняло распоряжение обратиться к Президенту Российской Федерации с ходатайством о присвоении городу Луганску почетного звания РФ «Город трудовой доблести… Распоряжение вступило в силу в день его подписания», — говорится в сообщении.

Также указывается, что такое решение было принято по предложению луганской администрации для увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны.

Отметим, почетное звание РФ «Город трудовой доблести» присваивается за значительный вклад жителей таких городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне.