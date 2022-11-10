Донецк, 10 ноября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Утром 10 ноября ВСУ обстреляли жилой массив в Петровском районе Донецка, сообщил в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Vladimir Yaitskiy

«В результате обстрела горят дома. Информация о пострадавших уточняется», — отметил военкор.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 ноября был нанесен удар по Куйбышевскому району города, по меньшей мере один человек погиб, двое получили ранения.

В Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки (9 ноября) противник выпустил по территории республики 138 боеприпасов из ствольной артиллерии и минометов. Трое мирных жителей погибли, шесть человек получили ранения.